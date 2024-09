VÍDEO – Motoristas brigam no trânsito e danificam veículos em Blumenau

Uma briga de trânsito foi registrada na manhã desta quarta-feira, 25, nas proximidades do terminal Fortaleza, em Blumenau. Segundo informações da Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 11h45.

De acordo com o relato do motorista, o motociclista teria chutado o seu carro, enquanto o motociclista afirma que o carro BMW bateu na Honda Biz. A situação evoluiu para uma briga, onde os veículos acabaram sendo danificados.

Ainda segundo a PM, a confusão teria iniciado quando o motorista do carro “abriu demais em uma curva”, o que gerou a reclamação do motociclista, que comparou a condução do motorista à de “um caminhão”.

Veja o momento da briga:

A PM foi acionada e, no local, foi lavrado um Termo Circunstanciado para ambos os envolvidos, pelo possível cometimento dos crimes de dano e vias de fato. Tanto o motorista quanto o motociclista assumiram o compromisso de comparecer em juízo para esclarecer os fatos.

