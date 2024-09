VÍDEO – Homem escala parquímetro para furtar placa solar no Centro de Itajaí

Um homem, de 26 anos, foi flagrado furtando uma placa solar de um parquímetro no Centro de Itajaí. O crime aconteceu na última quinta-feira, 19, e nesta quarta-feira, 25, ele foi conduzido à delegacia por outro furto.

É dito no relatório da Polícia Militar que a equipe estava realizando rondas no bairro Cidade Nova quando viu um homem pedalando uma bicicleta com uma mochila nas costas e atitudes suspeitas.

Ao ver a viatura, o homem aumentou a velocidade e desviou por alguns caminhos, até que entrou em um conjunto de kitnets.

Ele foi abordado pelos policiais e foi encontrado um alicate e algumas chaves de boca dentro da mochila dele. Ao ser questionado a respeito da origem da bicicleta, respondeu que havia acabado de furtá-la do bicicletário em frente ao Ferry Boat e iria vendê-la por R$150.

O homem também mentiu sobre sua identidade, informando primeiramente o nome do seu irmão. Diante dos fatos, ele foi conduzido para delegacia de Polícia juntamente com a bicicleta.

Veja o momento do furto da placa solar:

