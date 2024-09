Homem vai até o fórum de Indaial em busca de informações sobre audiência de conciliação e acaba preso

Um homem de 49 anos foi preso no fórum de Indaial na tarde desta quarta-feira, 25, após ir ao local buscar informações sobre um depoimento que faria sobre audiência de conciliação referente a um acidente de trânsito.

O caso acontece por volta de 14h45. Policiais que trabalham no fórum acionaram a Central de Polícia Militar (Copom) após consultarem o nome do homem no sistema.

Ele tinha mandado de prisão em aberto por receptação. O crime ocorreu no Rio Grande do Sul. Ele acabou recebendo voz de prisão e foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau.

