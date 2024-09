Adolescente é apreendido por tráfico de drogas após 199 porções de maconha serem encontradas na casa dele em Itajaí

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde da terça-feira, 24, em Itajaí, por envolvimento no tráfico de drogas no bairro Cidade Nova. Na ocasião, foram encontradas 199 porções de maconha na casa dele. A ação foi realizada pelo Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) após receber denúncias sobre as ações do adolescente.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito e realizaram a abordagem. Com o jovem, foram encontradas pequenas quantias em dinheiro e porções de maconha.

Ao ser questionado, o adolescente confessou a prática do crime e revelou que havia mais drogas em sua residência.

Os agentes, com o apoio do cão farejador K9, se dirigiram à casa do suspeito, onde localizaram 199 porções de maconha prontas para a venda, duas balanças de precisão, três celulares, dois rolos de papel filme, dois comprimidos que aparentavam ser Ecstasy, duas pedras de crack e uma faca.

O adolescente foi conduzido à Central de Plantão Policial para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

