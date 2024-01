VÍDEO – Policiais entram no mar e salvam jovem de afogamento na Praia do Rosa, no Sul de SC

Dois policiais militares resgataram um jovem de se afogar na Praia do Rosa, em Imbituba, no Sul de Santa Catarina, na madrugada de segunda-feira, 1º. A vítima havia sido arrastada pelas águas do mar e estava com dificuldades para chegar até a areia.

Os sargentos Koch e Carvalho, do 19º Batalhão da Polícia Militar, estavam prestes a encerrar seu turno, depois de trabalharem na virada do ano, quando atenderam o pedido de socorro de banhistas.

Imediatamente os agentes foram para a água resgatar o jovem, que estava prestes a se afogar. Após ser resgatado, e já na areia, os policiais ofereceram os primeiros cuidados médicos, porém, devido à rápida intervenção, o homem, mesmo estando desorientado inicialmente, dispensou o atendimento médico.

Uma testemunha gravou o momento em que os policiais foram acionados para entrar na água.

“Não conhecia nada naquele mar. Nunca tinha entrado naquela água antes, havia uma corrente forte. Graças a Deus, conseguimos chegar rápido. Tudo acontece muito rapidamente, a ação em si é intensa, tudo é muito intenso e, para quem está vivendo aquela situação, parece que demora uma eternidade”, afirmou o sargento Koch.

No relatório da ocorrência, a vítima mencionou que, por volta de 5h, estava caminhando com seus amigos na beira mar, que com frequência, ia até a praia do Rosa sul para ver o sol nascer e que no momento resolveu entrar na água. De repente, o jovem percebeu que estava muito fundo e que não conseguia mais retornar para a praia.

A partir disso, passou a gritar por socorro e quando já não tinha mais forças para nadar, percebeu a presença dos policiais.

