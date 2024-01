O céu de Brusque passou por uma súbita mudança no padrão do tempo no início da tarde desta segunda-feira, 15.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O tempo seco, com o sol predominando durante a manhã e impulsionando as temperaturas acima dos 30°C, cedeu espaço à chegada das trovoadas.

Alguns bairros registraram alagamentos, especialmente na região central da cidade. No entanto, outras áreas do município experimentaram pouca ou nenhuma precipitação.

Antes mesmo da manifestação desse cenário, a previsão já havia alertado para essa condição isolada, antevendo aguaceiros pontuais atingindo áreas restritas, enquanto em outras áreas próximas praticamente ficando sem chuva.

Brusque e região em números

A tabela abaixo apresenta os números relacionados às temperaturas máximas, destacadas em vermelho, assim como os registros de chuva em cada local mencionado em azul.

Ao analisarmos esses dados, torna-se claro que a precipitação ocorreu de maneira notavelmente irregular.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Vídeo em timelapse

Acompanhe agora o vídeo registrado pelo Blog do Ciro Groh, que apresenta de forma objetiva, por meio de imagens aceleradas, a notável transformação ocorrida no céu de Brusque.

Previsão do tempo após anúncios

É com orgulho e alegria que apresentamos a seguir os nomes dos parceiros comerciais que então apoiam e investem neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Cada um deles está exposto nos banners abaixo, que aguardam pelo seu clique, para assim, conhecer as ofertas e produtos oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Calor, ciclone e risco de trovoadas: confira a previsão então válida para a semana

2. GALERIA – Veja no que resultou nossa visita a um dos lugares mais lindos de Guabiruba

Previsão para Brusque e região

A região de Brusque está prevista para manter-se sob o padrão de verão ao longo desta semana, com temperaturas superiores a 30°C durante as tardes.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, esse aquecimento continuará desencadeando pancadas de chuva com trovoadas, predominantemente a partir da tarde em direção à noite.

Por outro lado, as manhãs devem permanecer propícias para atividades ao ar livre, com a presença do sol entre nuvens, mantendo esse quadro climático até pelo menos a quinta-feira.

Fotos de Brusque

Finalizamos esta matéria apresentando algumas imagens que capturam a atmosfera do céu de Brusque nesta segunda-feira.

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK