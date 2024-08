Voos são cancelados e aeroporto de Navegantes amanhece lotado nesta segunda-feira; entenda

As pessoas que estavam com passagens compradas para a manhã desta segunda-feira, 5, com partida no aeroporto de Navegantes tiveram seus voos cancelados. O motivo foi uma neblina que afetou a decolagem dos aviões.

O salão do aeroporto ficou lotado com diversas pessoas que tiveram seus voos cancelados. Alguns passageiros chegaram a sentar no chão com a falta de lugares disponíveis.

Sem previsão de volta à normalidade das operações, filas se formaram nos salões de embarque.

No site, é possível ver os próximos voos e quais foram cancelados. Às 8h30, um vôo da Latam para Guarulhos, São Paulo, foi cancelado. Outro voo, este da Azul, com destino também sendo São Paulo, foi cancelado. Foram seis voos cancelados, enquanto o restante permanece em situação de previsão ou com o despacho em aberto.

