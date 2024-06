O Rio Grande do Sul volta aos holofotes das previsões climáticas devido à chuva volumosa, então prevista para retornar ao estado a partir do próximo fim de semana.

Esta condição adversa deve começar a impactar o território gaúcho a partir do sábado, 15, com maior atenção voltada ao centro-norte do estado, uma área já duramente afetada pelas últimas enchentes catastróficas.

As expectativas dos institutos de meteorologia indicam acumulados, podendo variar entre 80 e 150 mm em menos de dois dias, merecendo pois, atenção.

Em contrapartida, as projeções direcionadas a Brusque apontam para a manutenção das condições climáticas estáveis entre esta sexta-feira, 14, até domingo, 16, favorecendo assim, as práticas externas.

Para abordar o tema resumido acima e trazer detalhes sobre o que os moradores brusquenses e das demais cidades do Vale do Itajaí podem esperar para o fim de semana, procuramos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

O profissional gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo. Confira a nota emitida logo após a foto exibida a seguir.

Brusque sem chuva

*Boletim: Climaterra >>

Começamos este boletim informando que os moradores de Brusque e cidades adjacentes não serão atingidos pela chuva volumosa, prevista para novamente afetar parte do Rio Grande do Sul no fim de semana.

Em termos práticos, as expectativas sugerem a presença do sol sob a manutenção do tempo seco em todo o Vale do Itajaí, englobando o período entre esta sexta-feira e o domingo.

Talvez, algum evento pluviométrico mal distribuído possa vir a ocorrer no fim da tarde ou durante a noite de domingo.

Diante disso, aos que planejam atividades ao ar livre, seja para trabalho ou lazer, as perspectivas então seguem positivas.

Esta configuração climática esperada é resultado de um bloqueio atmosférico, que inibe o avanço das nuvens mais carregadas, mantendo-as sobre o estado do Rio Grande do Sul.

Aquecimento atípico prossegue

Quanto às temperaturas, o aquecimento atípico para esta época do ano deve prevalecer de sexta-feira até domingo em Brusque e no Vale do Itajaí.

Os picos máximos aguardados tendem a manter o padrão de abafamento nas tardes, diante de uma oscilação prevista entre 25 e 28°C, mediante a possibilidade de atingir os 30°C.

*Com informações: Climaterra

Sem chuva na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, mantemos o foco nas atualizações meteorológicas.

Vamos agora destacar o monitoramento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Vale ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuva durante esse período entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

