Aulas em creche de Balneário Camboriú são suspensas após casos de sarna

As aulas do Núcleo de Educação Infantil (NEI) Sementes do Amanhã, em Balneário Camboriú, estão suspensas após casos de sarna serem registrados na unidade. A suspensão ocorreu nesta sexta-feira, 14.

As aulas haviam retornado na quarta-feira, 12, mas devido a confirmação de novos casos elas foram novamente interrompidas. Foram confirmados 36 casos, sendo 33 alunos e três funcionárias.

Além disso, cinco casos foram confirmados no NEI Rio das Ostras, sendo quatro alunos e uma funcionária. Com isso, as aulas também foram suspensas nesta sexta.

As aulas de ambos os núcleos retornarão na segunda-feira, 24. A sarna é uma doença parasitária, os principais sintomas são coceira e lesões na pele.

Veja como se prevenir:

– Higienização constante das mãos

– Limpeza frequente de objetos e do ambiente de convívio de pessoas suspeitas ou que tenham o diagnóstico da doença

