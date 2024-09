Os moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí Mirim, que têm planos de atividades externas para este domingo, 22, podem contar com condições do tempo amplamente favoráveis.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a previsão elimina o risco de chuva, trazendo a expectativa da presença do sol, que deve predominar entre algumas variações de nuvens.

O destaque fica por conta dos termômetros, que podem, durante a tarde, superar a marca dos 27°C e até mesmo se aproximar dos 30°C, tanto em Brusque quanto em diversas cidades da região.

Tempo seco prossegue

O especialista antecipa que este cenário seco deve se estender por boa parte da próxima semana, mantendo um ligeiro aquecimento nos termômetros, podendo variar entre 28°C e 30°C, sem descartar a possibilidade de ultrapassar essa marca.

Além disso, Puchalski prevê que a chuva pode retornar na próxima quinta-feira, 26, mas essa previsão ainda requer um acompanhamento mais minucioso.

“À medida que novas informações dos simuladores forem atualizadas, será possível ter então uma visão mais precisa do que esperar”, explica.

De maneira geral, a sequência do mês de setembro em Brusque e região promete um clima estável, ideal para que os moradores aproveitem atividades externas.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Finalizando esta seção, queremos que todos apreciem as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã deste domingo, clicado em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

