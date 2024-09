VÍDEO – Motorista perde controle de carro e atinge muro de casa no bairro Águas Claras

Um motorista perdeu o controle da direção e atingiu o veículo contra o muro e um portão de uma casa. O acidente aconteceu por volta das 1h da madrugada deste domingo, 22, na rua Santa Cruz, localizada no bairro Águas Claras, em Brusque.

No veículo estava um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 31 anos, que não foram identificados. O motorista teve um corte profundo na cabeça e precisou ser encaminhado de maca para o Hospital Azambuja, já a passageira teve apenas ferimentos leves. Nenhum morador da casa foi atingido no acidente.

Assista o vídeo:

De acordo com testemunhas, dirigia de maneira descontrolada e com os faróis desligados o tempo todo. Além do Corpo de Bombeiros, foram acionados para o local do acidente uma viatura da Polícia Militar e um caminhão do Corpo de Bombeiros.

