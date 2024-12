Com a aproximação do réveillon, aumenta a expectativa em relação à previsão do tempo, e Brusque e região não ficam alheias a essa ansiedade crescente.

Muitas pessoas, planejando atividades ao ar livre, já buscam se antecipar, aguardando as notícias climáticas.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, este domingo, 29, promete ser favorável para práticas externas durante boa parte do dia.

No entanto, ele recomenda que os guarda-chuvas fiquem à mão, pois a umidade pode chegar até o fim do dia.

Além disso, Puchalski alerta para a possibilidade de períodos com variação, entre momentos secos e pancadas de chuva, podendo marcar esta reta final de ano.

Para trazer detalhes e esclarecimentos complementares, o especialista gentilmente compartilhou um boletim informativo, que você pode conferir, na íntegra, logo após a imagem.

Brusque neste domingo

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Este boletim inicia com as informações climáticas voltadas para este domingo em Brusque e região, tendo por base os dados mais recentes dos modelos meteorológicos.

Para os moradores que têm planos de atividades ao ar livre, a previsão sinaliza favorecer as práticas externas, sobretudo durante a manhã.

Contudo, a partir da tarde em direção à noite, o risco de algum evento isolado de chuva não pode ser descartado, por conta da umidade marítima.

Em relação às temperaturas, o calor moderado estará presente, com picos sinalizando marcas entre 27 a 30°C.

Brusque até o réveillon

À medida que avançamos para o fim do ano, observamos que as instabilidades fazem parte da previsão até o último dia de 2024.

Tanto a segunda-feira quanto a terça-feira apresentam risco de chuva, embora não de forma contínua.

Períodos com aberturas de sol tendem a ocorrer, mas a cobertura de nuvens permanecerá atuando e, portanto, aconselhamos manter o guarda-chuva à mão.

Embora seja cedo para prever com precisão o cenário climático no momento da virada do ano, já é possível considerar a possibilidade de chuva.

Quanto às temperaturas, o início da próxima semana, que marca o encerramento de 2024, não trará calor intenso, com picos abaixo de 30°C, indicando maior presença de nuvens, como já mencionado.

Considerações gerais

Estas são as informações disponíveis até o momento, com base nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

Reforçamos que toda projeção climática está sujeita a alterações, conforme novos dados sejam incorporados.

Seguiremos monitorando e trazendo atualizações sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Gostaria de ver seu lugar figurando na próxima edição? Envie suas fotos e inspire nossa comunidade de leitores.

Enquanto isso, explore a galeria abaixo, que traz imagens deslumbrantes do amanhecer deste domingo, capturadas em locais marcantes, conforme indicado nas legendas.

Deixe-se encantar por essas cenas e aprecie cada detalhe que elas revelam.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 17

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 34

