Acidente entre três carros deixa rodovia Antônio Heil com trânsito lento

Um acidente envolvendo pelo menos três carros deixou a rodovia Antônio Heil (SC-486) com trânsito lento no sentido Brusque a Itajaí no final da tarde desta terça-feira, 22. A colisão aconteceu em frente à empresa Multilog, no perímetro de Itajaí, a poucos quilômetros da BR-101.

Até o fechamento da matéria, o Corpo de Bombeiros não havia divulgado informações sobre pessoas feridas, mas informou que atuava na ocorrência. O número exato de veículos envolvidos não foi divulgado.

Informações preliminares dão conta que um quarto veículo pode estar envolvido. A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv) informou ao jornal O Município que não haviam informações sobre registro de ocorrência neste ponto da rodovia por parte da polícia.

Matéria em atualização

