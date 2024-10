Motorista morre em acidente na BR-282, em Águas Mornas

Um homem de 59 anos morreu na tarde desta terça-feira, 22, em um acidente na BR-282, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois carros colidiram de frente.

O condutor do veículo com placas de São Pedro de Alcântara (SC) não resistiu e faleceu. O motorista do outro carro envolvido no acidente, com placas de Paulo Lopes (SC), teve ferimentos leves. A colisão aconteceu no quilômetro 35.

A PRF informou ainda que, no começo da noite desta terça, o trânsito seguia nos dois sentidos da rodovia, no sistema “pare-siga”. Detalhes sobre a dinâmica do acidente não foram divulgados.

