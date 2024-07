Apae de Brusque celebra Dia Mundial do Rock com festival

A tarde da quarta-feira, 10, foi de muito rock na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque. Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado no sábado, 13, a instituição promoveu o 1º Rock Festival, proporcionando aos educandos da entidade um momento de integração e muita música.

O evento foi um verdadeiro festival, com direito a shows das bandas Sintonia, da Escola Sintonia Musical; da banda Última Casa da Rua; da Soul do Coração; e também do professor Luiz Deschamps.

O festival ainda teve ingressos e copos personalizados, além de uma exposição de motos Harley-Davidson, dos integrantes do Tainhas Motogrupo. Por fim, alguns educandos tiveram a chance de tirar fotos com os músicos no camarim preparado especialmente para o festival.

O professor Marcelo da Silva Gomes, conta que a ideia do Rock Festival surgiu de um projeto existente na entidade, no qual, todos os meses, um professor escolhe o tema de um baile para os alunos. Como tem uma banda de rock, o professor Marcelo escolheu fazer algo alusivo ao gênero musical neste mês de julho, aproveitando a data do Dia Mundial do Rock.

“Eles são muito musicais, então pensei em fazer o baile do rock and roll. A ideia foi amadurecendo e imaginei criar um movimento e um espaço para que eles se sentissem em um show de rock. Como conheço algumas pessoas de bandas, fiz o convite e prontamente aceitaram”, destaca.

De acordo com o professor, a ideia foi proporcionar um ambiente típico de um show, com o objetivo de garantir a diversão dos educandos de todas as idades e, ainda contribuir para o desenvolvimento pedagógico de cada aluno.

“Usamos muito a música e a arte, como ferramenta para trabalhar com eles. E sempre determinamos metas para cada um dentro dessas atividades, com base nas necessidades individuais. Temos sempre um objetivo, não é apenas uma festa. Nesses momentos, estamos desenvolvendo as habilidades deles também”, frisou.

Show de rock

O educando Everton Luiz foi um dos que aproveitou muito o Dia do Rock na Apae. Ele foi para a instituição vestido como um verdadeiro rockstar: jaqueta de couro, cinto de corrente, lenço no pescoço e na cabeça, pronto para curtir muito o seu estilo musical preferido. “Eu adoro rock, gosto da banda Skank, e adorei o copo que ganhei. Foi muito legal”, diz.

A diretora executiva da Apae de Brusque, Rosecler Ceratti Foletto, ressalta que a música está no dia a dia da entidade.

“Uma das nossas missões é proporcionar experiências para eles. Para nós, a maior importância é essa integração: temos aqui motociclistas, membros de várias bandas, amigos de outras Apaes, e percebemos como eles gostam, todo mundo curte e é algo que torna o ambiente ainda mais agradável”.

O presidente da Apae de Brusque, Renato Roda, também destaca mais um evento de inclusão promovido pela entidade.

“Tivemos quatro bandas tocando, exposição de motos, pipoca, refrigerante e, principalmente, alegria e o amor que todos os nossos professores, nossos coordenadores e a diretoria trazem para esses nossos educandos, tornando esse dia inesquecível para eles e para nós também”.

Exposição de motos

Uma das atrações do Rock Festival foi a exposição de Harley-Davidson do Tainhas Motogrupo. As motos chamaram a atenção dos educandos, que puderam tirar dúvidas com os membros do grupo sobre as famosas motocicletas e também tirar fotos com os veículos.

Para Cristian Tomazoni, um dos membros do grupo, realizar a exposição na Apae de Brusque foi especial. “Foi muito legal ver a curiosidade deles e como eles gostam de interagir, saber mais a respeito. Foi bem gratificante”.

Troca de experiências

Um dos músicos convidados para participar do Rock Festival foi Luiz Deschamps. Conhecido no cenário musical da cidade e até do país, ele fez questão de fazer parte da comemoração do Dia Mundial do Rock na Apae de Brusque.

“Sou roqueiro desde pequenininho, e o rock sempre foi uma música de inclusão social, sempre funcionou como a voz daquelas pessoas que muitas vezes tinham suas vozes ‘sufocadas’, então fiquei muito feliz de participar do Dia do Rock aqui na Apae”.

Para ele, o dia terminou com muito aprendizado e troca de experiências.

“Esse lugar é iluminado, é um lugar onde diversas pessoas têm o seu dia a dia enriquecido com aprendizados, com experiências, com vivências. E para nós, que somos músicos, que somos artistas e compreendemos o valor da arte na vida de cada pessoa, é um prazer imenso poder compartilhar essas horas com essa galera não animada”.

