Conheça a moradora de Joinville que viralizou por semelhança com cantora Sandy

O seu nome de batismo é Jéssica Lira Moreira dos Santos, mas desde cedo, a manauara de 28 anos ouve comparações de sua aparência com a cantora Sandy. Isso se intensificou no início do mês de julho quando um vídeo gravado em Joinville por um morador viralizou nas redes sociais por conta da semelhança com a artista.

O jornal O Município conversou com Jéssica Lira que falou sobre o motivo dela ter trocado o Amazonas por Santa Catarina, as semelhanças com a Sandy, a repercussão do vídeo em sua vida e a mensagem que a própria cantora enviou para ela.

Semelhanças com a Sandy

Jéssica conta que desde os 14 anos ouve das pessoas, inclusive dos próprios pais, comparações com a Sandy. Apesar de ser fã e se achar parecida com a cantora, ela nunca pensou em ser sósia da artista, se vestir igual ou falar na mesma tonalidade.

“Eu já lido com isso [comparações] há muitos anos, desde Manaus, com as pessoas me dizendo que pareço com ela. Eu me acho parecida com a Sandy, mas não totalmente. Talvez o olho e o jeito de ser, mas nunca tive a intenção de ser sósia da Sandy ou querer agir como ela, mas de alguma forma lembra a Sandy, como se a gente fosse parente”, brinca.

Mudança de cidade

A manauara é casada e tem um filho de 2 anos. Ela e a família se mudaram para Joinville em 2022 buscando novas oportunidades de emprego. Jéssica conseguiu um trabalho como operadora de caixa em um supermercado, onde as comparações continuaram.

“Quando eu tive o meu bebê, a gente estava em uma situação difícil financeiramente sem empregos, em Manaus, até que apareceu a oportunidade de nos mudarmos para Joinville, onde mora minha cunhada. Foi aqui que começamos de fato a vida de pais e eu nem imaginava em tudo que aconteceria depois”, relembra Jéssica.

Viralização na internet

Foi durante um expediente normal de trabalho no supermercado e em mais um dia em que recebia comentários de pessoas falando sobre a sua semelhança com a Sandy, que Jéssica conheceu Otto Compiani, morador de Joinville e autor do vídeo que viralizou nas redes sociais.

“Chegou um momento em que eu peguei um papel para anotar quantas vezes ao dia eu recebia comparações com a Sandy até o dia que o Otto chegou no supermercado. Eu não o conhecia e ele também se surpreendeu com a semelhança, perguntou porque eu não investia nisso e depois pediu para fazer um vídeo. Não esperava que iria viralizar”, disse.

Mensagem da Sandy

O vídeo repercutiu nas redes sociais e chegou na própria Sandy, que enviou uma mensagem para a sósia nas redes sociais pedindo para investir na arte, pois Jéssica também é desenhista, e para cuidar da saúde.

“Eu estava em casa fazendo algumas coisas quando vi a mensagem dela e comecei a chorar, não só por ela ter me mandado uma mensagem, mas sim as palavras, onde eu entendi que ela me deu meio que uma aprovação se eu quisesse ser cover ou desenhar. Ela também pediu para eu cuidar da minha saúde porque eu tenho uma doença crônica e achei linda a mensagem”, conta.

Desenho e planos

Apesar da semelhança com a Sandy, Jéssica brinca que o talento dela não é cantar e sim desenhar. Ela também faz cursos on-line sobre realismo. “Durante o tempo em que eu não tinha trabalho em Manaus e aqui em Joinville também, os desenhos que eu vendi e os cursos on-line me ajudaram muito financeiramente”.

Atualmente ela começou um projeto onde está desenhando a própria Sandy e tem postado os processos da arte em suas redes sociais. Em alguns comentários, as pessoas brincam sobre Jéssica estar fazendo “um autorretrato”.

“Eu comecei há pouco tempo e tem sido incrível por que estou fazendo um desenho com muito carinho e amor de uma pessoa que admiro muito. Ainda estou desenhando e tenho postado os processos e os fãs da Sandy estão gostando. Acredito que até o início de agosto eu já tenha finalizado”, diz.

Jéssica fala que está aproveitando o momento na internet e em programas de televisão para apresentar a sua arte. Ela conta que já pediu demissão da empresa onde trabalhava para se dedicar a ser influenciadora e mostrar sua rotina e desenhos.

”Quero aproveitar essa oportunidade, mas não tenho interesse de ser sósia da Sandy. Quero mostrar para as pessoas que mesmo parecendo com ela, eu sou a Jéssica Lira e quero mostrar um pouco do meu dia a dia e, principalmente, a minha arte que é desenhar”, finaliza.

Leia também:

1. Operação Sentinela: presos por crimes cometidos em Brusque são condenados e penas ultrapassam 154 anos

2. Ex-BBB Nego Di é alvo de operação em Santa Catarina

3. Van sai da pista após carro invadir contramão e causar acidente na SC-410, em Canelinha

4. Festival da Cuca, arraiá e mais: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. Moradores de Brusque avaliam serviços do novo Pronto Atendimento do Santa Terezinha

Assista agora mesmo!

Encontro de Gaiteiros: evento colocou Guabiruba no mapa da música tradicional da região: