Após três vítimas, estuprador em série é preso no Norte catarinense

Nesta quinta-feira, 1º, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (Dpcami) de Joinville, prendeu um homem, de 42 anos. Ele é investigado por ter cometido estupros na cidade.

Em dezembro de 2023, uma das vítimas, de 22 anos, estava caminhando no bairro João Costa, quando foi perseguida por um homem em um carro. Então, ele desceu do veículo, começou a segui-la a pé, mandou que ela abaixasse as calças e entrasse no matagal. Porém, a mulher conseguiu se desvencilhar dele e gritou, momento em que ele fugiu.

No sábado, 27 de janeiro, o mesmo homem fez outra vítima, também no bairro João Costa. A adolescente, de 14 anos, foi abordada por ele, que a ameaçou e a obrigou a entrar no carro. Ele levou a vítima para uma rua deserta e a estuprou, filmando a ação com o celular. Após investigação, ele foi identificado e um mandado de prisão foi expedido.

No entanto, antes de ser expedido o mandado de prisão, nessa quarta-feira, 31, o suspeito tentou fazer uma nova vítima, de 19 anos, no bairro Parque Guarani. Populares conseguiram localizá-lo nas proximidades e o agrediram, causando múltiplas lesões, sendo o homem encaminhado ao hospital pela Polícia Militar.

Nesta quinta, diante da informação de que o homem se encontrava hospitalizado no Hospital São José, e que poderia receber alta médica a qualquer momento, a Polícia Civil realizou acompanhamento do atendimento no hospital, enquanto aguardava a expedição do mandado que, logo que emitido, foi cumprido. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Joinville.

