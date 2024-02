Prefeitura sorteia espaços para food trucks no Parque Leopoldo Moritz; veja como participar

A Prefeitura de Brusque irá sortear dois espaços no Parque Leopoldo Moritz para a comercialização ambulante de alimentos, por meio de “food trucks”. O sorteio ocorrerá nesta sexta-feira, 2, às 14h, na sala de licitações, no terceiro andar da prefeitura.

O Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan) informa que a ocupação do espaço deverá ser imediata e terá um prazo de 180 dias.

As informações sobre o funcionamento dos food trucks podem ser encontradas por meio da Lei Municipal 271/2017 e do Decreto 8.104/2018.

Assim que sorteados, os dois proprietários deverão comparecer ao Ibplan, também na prefeitura, para retirada da Autorização do Uso do Espaço Público, no qual será necessário, no mínimo, o CNPJ da empresa.

O edital publicado prevê que as documentações complementares para funcionamento poderão ser providenciadas no prazo de até 15 dias úteis.

