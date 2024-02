Homem é preso após estuprar filha de 13 anos e vizinha em Balneário Camboriú

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após estuprar a vizinha de 19 anos em Balneário Camboriú na madrugada desta sexta-feira, 2. A filha dele, de 13 anos, também relatou que já havia sido abusada pelo pai.

O caso aconteceu por volta das 3h na avenida Rodesindo Pavan. Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou no local conversou com ambas as vítimas, que deram o mesmo relato para os policiais.

Elas informaram que o homem chegou embriagado em casa e foi até uma kitnet ao lado da residência. Quando entrou no imóvel, passou as mãos nas partes íntimas da vítima, que conseguiu fugir e pedir ajuda em um hotel próximo do local.

A filha do homem relatou que, em outros momentos em que ele estava embriagado, ele também já havia abusado sexualmente dela.

