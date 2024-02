O atual cenário de verão, com temperaturas máximas oscilando na casa dos 28 a 33ºC em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí, promete persistir durante o fim de semana que se aproxima.

De acordo com os profissionais em meteorologia, as condições serão propícias para atividades ao ar livre na maior parte deste período, que abrange desde esta sexta-feira, 2, até o domingo, 4, pelo menos.

No entanto, é importante ressaltar que as típicas pancadas de chuva desta estação não estão descartadas.

O previsto aquecimento poderá, eventualmente, desencadear a formação dos núcleos de células de trovoadas, com maior probabilidade durante o decorrer da tarde em direção à noite.

Essa condição merece atenção daqueles que planejam realizar qualquer trabalho ou passeio que exija um período prolongado de clima seco.

O especialista em meteorologia da Climaterra, Ronaldo Coutinho, trouxe informações valiosas durante uma entrevista com a nossa coluna sobre a síntese mencionada anteriormente.

Confira a nota emitida a seguir.

Brusque e região nesta sexta-feira

Boletim: Climaterra >>

As informações sobre a previsão do tempo deste boletim iniciam-se com esta sexta-feira. Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí terão os efeitos da influência da umidade marítima.

Na prática, esse sistema trará nuvens à região, limitando então as aberturas mais prolongadas de sol.

Quanto à possibilidade de chuva, antecipamos que as atividades ao ar livre, principalmente aquelas de curta a média duração, serão beneficiadas.

No entanto, para quem necessita de tempo seco ao longo do dia, é importante ficar atento, pois não podemos descartar totalmente a possibilidade de chuvas de verão, especialmente no período da tarde em direção à noite.

No que diz respeito às temperaturas máximas, não espere um calor muito intenso. Embora os picos possam ultrapassar os 30°C, não devem se estender muito além desse limite.

Brusque e região no fim de semana

À medida que as projeções meteorológicas se estendem ao fim de semana, os simuladores destacam a persistência do clima de verão, deixando sua marca em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

Na prática, tanto no sábado quanto no domingo, a previsão aponta para a presença do sol, que surgirá entre algumas nuvens, especialmente durante o período da manhã.

No que diz respeito ao risco de trovoadas, essa possibilidade faz parte do panorama.

Portanto, é aconselhável ficar atento a essas condições adversas que podem surgir devido ao aquecimento característico da estação.

Em relação ao calor esperado, ele estará presente, porém, não de forma excessivamente intensa. Os modelos indicam picos acima dos 30°C, mas sem ultrapassar os 33 a 35°C.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

A partir deste ponto, as informações direcionam-se para a madrugada passada na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas então registradas imediatamente após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração evidencia também alguns pontos com registros de garoa até as primeiras horas da manhã, como indicado em azul.

Os dados desta análise correspondem a cada local mencionado no anexo.

