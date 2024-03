Após troca de direção, gatinha Cristal não está mais no Procon de Brusque

Após Raquel Shoening assumir a direção do Procon de Brusque no lugar de Rodrigo Felipe da Silva, a gatinha Cristal não está mais no órgão público.

Procurada pela reportagem, Raquel afirmou que a mascote foi adotada, pois ficava sozinha no local à noite e trancada nos fins de semana.

“Havia muitas reclamações de que a Cristal miava muito durante as madrugadas. Além disso, durante o dia a porta precisa ficar aberta, então ela ficava presa porque sempre fugia”, conta.

“O Procon não é um ambiente sadio para um animal. Atualmente, de acordo com a minha direção, não temos condição de manter um mascote. Não é saudável para a gata e nem uma atitude correta para o órgão. Também não temos um servidor para cuidar dela”.

Ela diz que tanto a comunidade quanto a prefeitura estão cientes de que a gata não está mais no Procon.

Focos nos atendimentos

De acordo com fontes com conhecimento sobre o caso, que não quiseram se identificar, a decisão de retirar a gata do Procon foi de Raquel. A informação é de que a justificativa foi focar nos atendimentos.

Uma fonte conta que todos os gastos do animal foram pagos pelos servidores, e que não há relatos de que o animal saiu do Procon. Também diz que, após a gata ter sido vacinada, iria passar as noites e os fins de semana na casa de uma servidora.

Outra fonte afirma que não houve um comunicado de que a gata não ficaria mais no órgão e que muitas pessoas perguntaram por ela.

