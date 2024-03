Bombeiros detalham capotamento de carro na rodovia Antônio Heil após batida em caminhão

O Corpo de Bombeiros detalhou o acidente de trânsito em que um carro capotou após bater em um caminhão na rodovia Antônio Heil, na manhã desta quinta-feira, 14, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. Duas pessoas foram conduzidas para o hospital Azambuja.

De acordo com o relatório dos socorristas, o acidente ocorreu por volta das 11h. Foi relatado que o motorista do caminhão não sofreu ferimento algum. Já a motorista do carro, Crossfox, de 50 anos, foi encontrada fora do veículo, sentada na via, com dores no peito e contusão na mão direita. Ela foi levada para o hospital.

No carro também havia uma jovem, de 17 anos, que não apresentou ferimentos aparentes, mas também foi encaminhada ao Hospital Azambuja.

