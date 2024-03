Escolas de Brusque recebem premiação da Taça Gevaerd; confira ganhadores

Na manhã de quarta-feira, 13, foi entregue a premiação da 21ª Taça Gevaerd do ano de 2023. O evento foi realizado na Escola de Ensino Fundamental Cedro Alto. A cerimônia contou com a presença dos alunos da escola e de representantes das demais instituições de ensino dos municípios de Brusque e Guabiruba.

Ao todo, a 21ª Taça Gevaerd de Esportes no Sesc contou com a realização de dez torneios esportivos. As modalidades foram: Futsal, Futebol Suíço, Basquete, Voleibol, Handebol, Tênis de Mesa e Xadrez.

As categorias disputadas foram: pré-mirim, mirim e infantil nos naipes masculino e feminino. Ao todo foram realizadas 817 partidas, com a participação de mais de 2700 alunos da rede privada e pública de Brusque.

Classificação Final:

Escolas particulares:

1º Lugar: Escola S – 243 pontos;

2º Lugar: Colégio Unifebe – 148 pontos;

3º Lugar: Sesc Escola – 124 pontos.

Escolas estaduais:



1º Lugar: EEB Profº Carlos Maffezzolli -136 pontos;

2º Lugar: EEB Feliciano Pires -127 pontos;

3º Lugar: EEB Osvaldo Reis – 98 pontos.

Escolas Municipais:

1º Lugar: Escola de Ensino Fundamental Cedro Alto – 331 pontos;

2º Lugar: EEF Profª Isaura Gouvêa Gevaerd – 173 pontos;

3º Lugar: EBM Profª Anna Othilia Schlindwein – 131 pontos.

Os prêmios foram vale-compras em material esportivo para a escola na loja Calçados Gevaerd.

1º Lugar: R$ 1000;

2º Lugar: R$ 500;

3º Lugar: R$ 300.

Esse ano a competição está prevista para o início no mês de abril.

