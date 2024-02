Bolsa Atleta: inscrições do programa iniciam nesta quinta-feira em Brusque

Foi publicado na segunda-feira, 5, o novo Edital do Programa Arthur Schlosser de Incentivo ao Esporte, conhecido também como Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. As inscrições dos dois editais são feitas de forma presencial, na sede da Fundação Municipal de Esportes, localizada na Arena Brusque, a partir de quinta-feira, 8, e seguem até o dia 16.

O novo edital do Programa tem como objetivo principal aumentar a transparência, estabelecer critérios claros para a concessão das bolsas e combater casos de corrupção que possam ocorrer.

Todos os critérios para a concessão das bolsas podem ser encontrados na publicação do edital, bem como os documentos e anexos exigidos, através do link https://bit.ly/bolsasfmebq.

A seleção dos atletas será feita através de um critério de meritocracia comprovada por temporadas anteriores, e no caso do técnicos, de resultados e/ou trabalhos anteriores e formação técnica. As bolsas começam em R$ 500 e podem chegar até um subsídio de R$ 2.500.

O diretor-geral da Fundação de Esportes, Delmar Tondolo, destaca a importância do benefício.

“Este é um recurso da Fundação de Esportes, que vem para auxiliar, custear e fazer as manutenções dos atletas e técnicos. É importante se atentar aos prazos de inscrição e entrega de documentos. O novo edital tem valores claros, e com critérios transparentes. A primeira parcela deve ser paga já no mês de março”, finaliza.

Informações e esclarecimentos adicionais sobre o edital poderão ser obtidas junto à Fundação Municipal de Esportes pelo e-mail: fme@brusque.sc.gov.br.

Confira os horários de inscrição

Dia 08/02 – 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h

Dia 09/02 – 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h

Dia 12/02 – Feriado

Dia 13/02 – Ponto facultativo

Dia 14/02 – 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h

Dia 15/02 – 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h

Dia 16/02 – 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30

Leia também:



1. Calor pode aumentar ainda mais em Brusque; confira a previsão

2. Adolescente salta de carro em movimento para tentar fugir, mas é apreendido com maconha em Brusque

3. Especialistas avaliam projeto de lei que cria Programa de Internação Involuntária em Brusque

4. Brusque receberá mais de R$ 4 milhões por cumprir metas na Educação; saiba como verba será usada

5. Vereador propõe lei para internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua em Brusque

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: