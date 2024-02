Festa de Nossa Senhora de Lourdes abre o calendário de eventos da Paróquia São Luís Gonzaga

A festa em honra a Nossa Senhora de Lourdes, no bairro São Pedro, abre o calendário de eventos nas comunidades da Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque.

A festividade inicia nesta quarta-feira, 7, e segue até domingo, 11, com missas todos os dias, além de venda de cuca, cachorro-quente, pastel e o tradicional churrasco.

“Nossa comunidade está na expectativa de realizar uma linda e abençoada semana festiva, juntamente com todos os fiéis devotos, festeiros, comunidades vizinhas, equipes de trabalho e patrocinadores”, destaca Karin Raquel Fischer Possamai, coordenadora da Pastoral da Acolhida da comunidade.

A devoção do bairro São Pedro a Nossa Senhora de Lourdes iniciou a partir da doação da imagem da santa, feita por uma família do local. Alguns anos depois, a festa da padroeira, que era realizada no mês de setembro para celebrar a construção da igreja, passou para o dia de Nossa Senhora de Lourdes: 11 de fevereiro. E virou tradição.

Carreata

Também em 11 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial dos Enfermos, instituído pelo papa João Paulo II, em 1992.

Por isso, neste domingo, a comunidade realizará uma carreata com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes pelas ruas do bairro São Pedro até chegar na igreja Matriz São Luís Gonzaga, onde será celebrada a missa na intenção de todos os doentes. A carreata inicia às 15h.

Confira a programação:

Quarta-feira, 7 de fevereiro

19h30 – missa

Noveneiros: Terço dos Homens e Mulheres da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Guabiruba

17h – venda de cachorro-quente, pastel e bebidas

Quinta-feira, 8 de fevereiro

19h30 – missa

Noveneiros: Todas as pastorais da comunidade Nossa Senhora de Lourdes

17h – venda de cachorro-quente, pastel e bebidas

Sexta-feira, 9 de fevereiro

7h – venda de cuca e cachorro-quente

19h30 – missa

Noveneiros: Todas as comunidades da Paróquia São Luís Gonzaga

17h – venda de cachorro-quente, pastel, churrasco e bebidas em geral. Logo após a missa, início dos festejos com roda da fortuna e animação musical de Evandro Santos

Sábado, 10 de fevereiro

19h – missa

17h – venda de cachorro-quente, pastel, churrasco e bebidas. Logo após a missa início dos festejos com roda da fortuna, pescaria para as crianças e animação musical com Valmir e Volnei

Domingo, 11 de fevereiro

Dia Mundial de Oração pelos Enfermos

15h – carreata pelas ruas da comunidade com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes

17h – missa na igreja Matriz São Luís Gonzaga

Leia também:



1. Calor pode aumentar ainda mais em Brusque; confira a previsão

2. Adolescente salta de carro em movimento para tentar fugir, mas é apreendido com maconha em Brusque

3. Especialistas avaliam projeto de lei que cria Programa de Internação Involuntária em Brusque

4. Brusque receberá mais de R$ 4 milhões por cumprir metas na Educação; saiba como verba será usada

5. Vereador propõe lei para internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua em Brusque

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: