Sintrafite elege nova diretoria em Brusque; confira

Mais de três mil trabalhadores associados exerceram seu direito ao voto nas eleições do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Brusque (Sintrafite), na terça-feira, 6. A Chapa Única ‘União e Renovação’ foi a vencedora do pleito, com 96,17% dos votos.

A eleição, que definiu a nova Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à Federação, teve início às 23 horas de segunda-feira, 5, com a reunião entre o grupo de trabalho, formado por 96 pessoas, lideranças sindicais vindas de Lages, Rio Negrinho, Blumenau, Gaspar, Jaraguá do Sul, Joinville, Indaial e também de Brusque. Exatamente à zero hora do dia 6, os trabalhos de coleta de votos foram iniciados, nas empresas com associados que atuam no terceiro turno.

A votação ocorreu de maneira democrática e organizada, com 32 mesas coletoras de votos (urnas) distribuídas estrategicamente. Três delas foram instaladas na sede do Sintrafite, em Brusque, enquanto 29 urnas itinerantes percorreram as empresas do setor, com mais de 50 trabalhadores e trabalhadoras associados, garantindo que todos os associados tivessem a oportunidade de participar.

O processo eleitoral contou com a presença e acompanhamento do presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fetiesc), Idemar Antonio Martini e do assessor jurídico Jairo Leandro Rodrigues; como também da Comissão Eleitoral, formada pelo presidente Luiz Carlos Dognini e pelos membros Paulo Roberto Machado e Edemilson José Vieira, garantindo a transparência e lisura do pleito.

“Fizemos um ótimo trabalho em conjunto com várias pessoas do Sintrafite e sindicatos de outros municípios de Santa Catarina, que estiveram aqui conosco exclusivamente para fazer uma eleição transparente e honesta. Tudo ocorreu bem, de forma tranquila e só temos a agradecer a todos os associados e associadas que votaram, exerceram seu direito. Temos uma nova diretoria eleita e concluímos com a certeza de que ela atuará em prol de todos os associados e trabalhadores da categoria”, enfatiza o presidente da Comissão Eleitoral, Luiz Carlos Dognini.

Gestão 2025/2029

A nova diretoria, que assumirá o cargo em 10 de janeiro de 2025 para o quinquênio 2025/2029, traz consigo uma renovação de 25% em sua composição, incorporando novos diretores e fortalecendo o compromisso com a representatividade e os interesses da classe trabalhadora.

Altair Stofela, atual vice-presidente do Sintrafite, assumirá a presidência a partir de 2025, liderando uma equipe engajada em fortalecer o sindicato, que há décadas tem sido um importante representante dos trabalhadores da indústria de fiação e tecelagem de Brusque e região.

“A emoção é muito grande, porque apesar de a gente estar na administração já há algum tempo, será uma fase nova a partir de 10 de janeiro de 2025, com a posse da diretoria eleita. Estarei substituindo o Anibal, que há muito tempo exerce essa função de presidente com muita dedicação e eu sempre estive junto com ele, na administração do sindicato, como vice-presidente. Então terei uma responsabilidade a mais, mas acredito que todos estes anos tenham me preparado para que eu possa fazer uma ótima administração, junto com todo o grupo da diretoria. Nosso objetivo é uma gestão para o trabalhador, para os nossos associados, ampliando benefícios, garantindo direitos na nossa Convenção Coletiva de Trabalho e avançando sempre mais. Nós temos a nossa base territorial que engloba além de Brusque os municípios de Guabiruba, Nova Trento e Botuverá, onde temos nossas subsedes, e daremos todo o apoio para que o trabalhador, de toda essa região, seja bem atendido e representado. O grupo da diretoria hoje liderado pelo Anibal sempre zelou pelo bem-estar da classe trabalhadora, nunca se omitiu, indo à luta constantemente e é este compromisso que assumiremos na nova gestão, que se iniciará em 2025”, ressalta o presidente eleito, Altair Stofela.

O atual presidente do Sintrafite, Anibal Boettger, comemora o resultado do pleito e da participação de tantos associados e associadas.

“Foi um dia muito especial devido ao transcorrer de todo este processo eleitoral. Tivemos um índice de aprovação de 96,17% dos eleitores associados, que reconheceram o trabalho que a diretoria vem realizando, e deram seu voto de confiança na continuidade deste grupo que assume em 2025. Conheço todos os membros da diretoria eleita e sei da sua capacidade para assumir a gestão do Sintrafite, nosso sindicato que completa neste ano, seus 91 anos de história e luta. Conheço também a seriedade e competência do Altair Stofela, meu atual vice-presidente, que assumirá a presidência no próximo ano, com um grupo homogêneo, que continuará tendo como foco o nosso associado, a nossa associada, e, principalmente, da classe trabalhadora. Agradeço a todos que participaram das eleições, que depositaram seu voto de confiança nesta nova diretoria eleita”, comenta.

Para o presidente da Fetiesc, Idemar Martini, o processo democrático realizado em Brusque, nas eleições do Sintrafite, é exemplo em todo o estado e fortalece o trabalhador.

“O Sintrafite é um sindicato muito importante para a região e também para o estado de Santa Catarina. Para a Fetiesc, é uma satisfação estar novamente aqui em Brusque e acompanhar o processo das eleições do Sintrafite, que é o sindicato mais antigo filiado à nossa federação. Tivemos durante todo o dia um verdadeiro processo democrático, que oportunizou a todos os associados que quisessem participar, o direito de votar. A Chapa Única ‘União e Renovação’ conquistou um resultado muito expressivo, que demonstra o trabalho importante deste sindicato não só para os trabalhadores da categoria, mas também como um forte aliado da população de Brusque”, frisa.

