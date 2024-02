O forte calor combinado com a alta umidade do ar intensificou as típicas trovoadas de verão em várias cidades do Vale do Itajaí, resultando em pancadas de chuva que ocorreram entre o final da noite de terça-feira, 6, e o início da madrugada desta quarta-feira, 7.

Algumas áreas registraram volumes superiores a 50mm, como foi o caso do bairro Centro em Vidal Ramos, onde em questão de minutos acumulou 54,8mm de precipitação.

Essa chuva intensa em um curto período afetou diretamente o rio Itajaí-Mirim, elevando seu nível para 3,13 metros naquela cidade do Alto Vale, conforme medição realizada pela Agência Nacional de Águas (ANA), cujas réguas de monitoramento estão instaladas no bairro vidalense do Salseiro.

É previsto que toda essa água chegue a Brusque ao longo da tarde desta quarta-feira, porém não são esperados transtornos, uma vez que o nível do rio na cidade está dentro da normalidade e não deve ter um aumento significativo.

A chuva em Brusque, Guabiruba e Botuverá

Conforme mencionado anteriormente, diversas cidades do Vale do Itajaí foram afetadas por precipitações intensas em um curto período de tempo, ocorridas entre a noite de terça-feira e o início da madrugada desta quarta-feira.

Além de Vidal Ramos, Brusque, Guabiruba e Botuverá também registraram acumulações significativas em um curto intervalo.

Em Brusque, por exemplo, a localidade de Cristalina registrou 70mm, sendo a área do município com o maior volume pluviométrico pontuado.

Em Guabiruba, o bairro Planície Alta marcou 66,3 mm, seguido pela comunidade de Ourinhos, em Botuverá, que também registrou um volume expressivo, alcançando 42,4mm de chuva.

Levantamento dos números da chuva

A tabela abaixo apresenta o levantamento dos dados obtidos através da rede Groh Estações, fornecendo detalhes sobre os volumes de chuva registrados em cada local mencionado.

Esses números confirmam as previsões dos meteorologistas, que previam essa condição de precipitação irregular.

É importante observar essa disparidade nos volumes de chuva, com algumas áreas recebendo quantidades significativas e outras registrando pouca ou nenhuma precipitação.

Calor e chuva de verão

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, durante a tarde desta quarta-feira, as condições climáticas podem novamente favorecer a ocorrência de pancadas de chuva típicas do verão, caracterizadas pela distribuição irregular.

Essas condições propícias podem se estender até a noite.

O meteorologista prevê que muitas cidades podem chegar ao período noturno sem registrar uma única gota de precipitação, devido ao caráter isolado, comum das trovoadas nesta estação mais quente do ano.

Calor no restante da semana

Conforme antecipado pelo meteorologista, não há indícios de que o calor irá diminuir ao longo desta semana.

As altas temperaturas devem persistir em Brusque e região, variando entre 32 e 36°C, pelo menos até o domingo, 11.

Durante esse período, o sol tende a predominar com maior intensidade durante as manhãs. Já à tarde, abrirá espaço às típicas trovoadas de verão se estendendo às noite.

A quarta-feira em fotos

Para concluir esta matéria, vamos apresentar algumas fotografias. Os cenários capturam as condições do tempo e do rio Itajaí Mirim em Brusque durante a tarde desta quarta-feira.

Como se costuma dizer, uma imagem vale mais do que mil palavras, então vamos direto às imagens.

