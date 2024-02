Sem presença de público, o Brusque enfrenta o Joinville às 19h deste domingo, 4, no Estádio das Nações, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. O quadricolor fará seu terceiro jogo como mandante em Balneário Camboriú, após dois empates sem gols. O JEC tem dois desfalques por lesão previstos.

Após empates sem gols contra Chapecoense e Figueirense, o Brusque perdeu por 1 a 0 para o Nação na Arena Joinville. Foram os primeiros pontos obtidos pelo adversário, que vinha de três derrotas consecutivas. O Marreco começa a rodada no quinto lugar, vivendo um momento delicado.

Diante do JEC, o quadricolor está pressionado por vitórias: desde que aplicou 3 a 1 sobre o Barra na estreia, são três jogos sem vencer e sem anotar gols.

O atacante Paulinho Moccelin está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Estão pendurados o atacante Dentinho e o meia Serrato estão pendurados. Não há desfalques por lesão.

Se tentar uma escalação mais próxima à do último jogo, Luizinho Lopes poderá ir a campo com Matheus Nogueira; Ronei, Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison; Diego Tavares, Jhemerson, Dentinho; Guilherme Queiróz (Olávio). Destes, apenas Ronei não estava no elenco vice-campeão do Brasileiro Série C.

A última derrota do Marreco para o JEC foi sofrida em 23 de fevereiro de 2019: 1 a 0 na Arena Joinville, pela 10ª rodada do Catarinense. Desde então, foram 10 partidas sem perder, somando sete vitórias e três empates. Neste período, o quadricolor marcou 18 gols e sofreu oito.

A partida será disputada sem torcedores porque, segundo a Polícia Militar, o Estádio das Nações não tem condições mínimas de segurança para receber público. O local já recebeu torcida nos jogos do Brusque contra Chapecoense e Figueirense, em 24 e 27 de janeiro. O Camboriú utilizou o estádio normalmente como mandante nas edições do Catarinense de 2022 e 2023 e na Copa do Brasil 2023.

Joinville

O Joinville começa a rodada no sexto lugar, com cinco pontos, atrás do Brusque no saldo de gols. Nesta quinta-feira, 1º, empatou com o Hercílio Luz em 1 a 1 no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão.

Foi o primeiro jogo em que o JEC não teve nenhum jogador expulso. Foram quatro cartões vermelhos aplicados a atletas nos três jogos anteriores. Dois deles, no empate em 1 a 1 com o Figueirense, na segunda rodada.

O técnico Fabinho Santos não tem desfalques por suspensão e poderá repetir a escalação do meio de semana: Glauco; Lucas Mendes, Carlos Alexandre, Zé Alisson e Diego Renan; Kadu (Yalle), Bruno Silva e Lucas de Sá; Guilherme Cachoeira, Vitor Leque e Yuri Mamute.

Com um bom desempenho nos últimos jogos, o volante Yalle pode pintar novamente no time titular. O time conta com o retorno do lateral-esquerdo Marcus Vinicius, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Ele deve ser opção no banco de reservas.

Machucados, os atacantes Luís Araújo, que vai passar por cirurgia por uma luxação nos tendões e lesão no pé, e João Gabriel, com uma inflamação no pé, são desfalques. O volante Evanderson também pode ficar de fora por conta de uma lesão na panturrilha direita.

Ao todo, o JEC tem três jogadores pendurados com dois cartões amarelos: o goleiro Glauco, o volante Bruno Silva e o meia Warley.

Retrospecto

82 jogos oficiais;

25 vitórias do Brusque;

23 empates;

34 vitórias do Joinville;

91 gols do Brusque;

119 gols do Joinville.

Arbitragem

Júlio César Pfleger (CBF), auxiliado por Cristian Junges Delfino (FCF) e Luciane Rodrigues dos Santos (CBF). O quarto árbitro é Rafael Ribeiro Ramos (FCF).



Como assistir a Brusque x Joinville

Acompanhe Brusque x Joinville em omunicipio.com.br, com a transmissão da partida ao vivo em imagens da MBTV e o painel com a descrição dos lances em tempo real. O pré-jogo começa às 18h30.

*Colaborou Bernardo Gonçalves

