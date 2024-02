O Brusque faz, neste domingo, 4, seu 83º jogo oficial diante do Joinville. O quadricolor está há cinco anos invicto diante do JEC, acumulando 10 partidas sem derrota. As equipes se reencontram às 19h deste domingo, 4, no Estádio das Nações, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense.

A última derrota do Marreco para o JEC foi sofrida em 23 de fevereiro de 2019: 1 a 0 na Arena Joinville, pela 10ª rodada do Catarinense. Desde então, foram 10 partidas sem perder, somando sete vitórias e três empates. Neste período, o quadricolor marcou 18 gols e sofreu oito.

O confronto mais recente terminou em 1 a 0 para a equipe do Vale, em 26 de janeiro de 2023, na Arena Joinville. No segundo tempo, Olávio marcou o gol da partida, válida pela quarta rodada do Catarinense.

O JEC leva vantagem no histórico do confronto:

82 jogos oficiais;

25 vitórias do Brusque;

23 empates;

34 vitórias do Joinville;

91 gols do Brusque;

119 gols do Joinville.

A dupla acumula encontros em três finais de Copa Santa Catarina. O quadricolor levou a melhor nas decisões de 2008 e 2010, e foi vice-campeão em 2011. As equipes também se enfrentaram nas quartas de final do Catarinense em 2020 e 2021, com os brusquenses levando a melhor em ambas as ocasiões.

Leia também:

1. Diretoria revela dívida de 2023 e perspectiva de melhora em 2024

2. Como assistir ao vivo o jogo de domingo

3. Projeto de estádio próprio deve ser apresentado em breve

4. Danilo Rezini pretende se reunir com o elenco após derrota: “não pode jogar tão mal”

5. Rodrigo Santos: mau momento do quadricolor liga sinal amarelo

6. Câmara aprova investimento de R$ 900 mil no estádio Augusto Bauer

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Joinville 1×0 Brusque (07/02/1988 – Catarinense)

Último jogo: Joinville 0x1 Brusque (26/01/2023 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 3×0 Joinville, Joinville 0x3 Brusque (1998, 2009, 2017 e 2019)

Maior derrota: Joinville 5×0 Brusque (07/08/1996 – Copa Santa Catarina)

Jogo com mais gols: Brusque 5×4 Joinville (26/01/2020 – Catarinense)

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: