Até o início dos anos 2000, a Cachoeira do Merico era um refúgio adorado por brusquenses e moradores da região, constituindo um espaço singular para lazer e descontração.

Localizada no pitoresco bairro São João, em Brusque, o complexo, outrora pulsante de vida, agora repousa desativado, vítima do tempo e do descaso, sob a tutela da Prefeitura Municipal.

Cachoeira ainda atrai visitantes

No entanto, é surpreendente testemunhar como, mesmo em meio ao seu abandono que marca o final de 2023, a Cachoeira do Merico continua a exercer um irresistível magnetismo sobre famílias inteiras e veranistas em busca de momentos especiais.

À sombra das árvores majestosas, grupos se reúnem em torno da beleza natural do local, transformando o espaço esquecido em palco de encontros calorosos e piqueniques animados.

Ainda que o complexo esteja adormecido, a natureza espetacular que circunda o entorno permanece viva, proporcionando um cenário idílico.

O som da queda d’água ecoa então como uma melodia envolvente, acompanhando o riso das crianças e o burburinho das conversas familiares.

A atmosfera é impregnada de nostalgia, enquanto os visitantes exploram as trilhas antigas e descobrem recantos escondidos que contam histórias do passado glorioso da Cachoeira do Merico.

Possível investimento no complexo

Em um esforço para reacender essa chama adormecida, o Blog do Ciro Groh buscou informações junto ao Poder Público Municipal.

Surpreendentemente, a resposta revelou um desejo ardente de revitalizar o local, desde que isso seja viável através de uma parceria com a iniciativa privada.

Sendo assim, a chama da esperança persiste, sugerindo que, talvez, em um futuro não tão distante, a Cachoeira do Merico possa ressurgir com a grandiosidade que lhe é devida, proporcionando à comunidade e aos visitantes um refúgio repleto de vida e encanto.

Cachoeira do Merico em fotos

Como reza o famoso ditado popular, uma imagem vale mais do que mil palavras.

Diante dessa sábia máxima, encerramos esta edição em grande estilo, proporcionando aos nossos estimados leitores uma visão exclusiva da Cachoeira do Merico neste final de ano de 2023.

Apresentamos a vocês belíssimas imagens, meticulosamente preparadas, que capturam a essência e a beleza desse cenário único.

