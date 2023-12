Em meio ao intenso calor característico desta temporada de fim de ano em todo o Brasil, São Joaquim, na Serra catarinense, vivenciou um evento atípico de geada durante a madrugada desta quarta-feira, 27.

Uma atmosfera gélida então emergiu como resultado da chegada de uma massa de ar frio e seco, impulsionada pela passagem de um ciclone extratropical.

Esse fenômeno resultou no declínio abrupto dos termômetros em Santa Catarina, cobrindo algumas áreas de maior altitude do estado com uma fina camada de gelo, recriando a típica paisagem invernal característica da região do Planalto Sul.

No entanto, com um detalhe a ser ressaltado: tudo isso acontecendo durante o verão, em pleno 27 de dezembro de 2023.

A geada foi registrada no Vale do Caminho da Neve, situado a 3km do Centro de São Joaquim.

A estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou 4,7ºC no local.

Entretanto, essa não foi a temperatura mais baixa do município, pois a mínima foi registrada então em uma estação próxima, atingindo 3,2ºC.

Verdadeiramente, um frio surpreendente para esta época do ano.

De acordo com Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, esta foi a 112ª geada registrada no ano de 2023 em Santa Catarina.

“É notável ressaltar a incrível peculiaridade da Serra catarinense em sempre surpreender quando o assunto é clima”, destaca Coutinho.

*Autoria: Mycchel Legnaghi/@saojoaquimonline.com.br

Seleção de fotos da geada

Encerramos esta matéria proporcionando uma visão objetiva por meio de uma seleção de imagens que revela como o Vale do Caminhos da Neve amanheceu nesta quarta-feira.

São belos cenários invernais, capturados então em pleno dezembro, que você pode apreciar a seguir.

*Autoria: Mycchel Legnaghi/@saojoaquimonline.com.br >>

