Homem desaparecido após nadar em lago é encontrado em Araquari

Um homem de 30 anos foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 27, após dias desaparecido em uma lagoa de Araquari, no Norte catarinense. A vítima estava desaparecida desde segunda-feira, 25.

O homem nadava na lagoa junto com outro, de 40 anos, que, ao perceber que a vítima havia submergido e não retornou mais, solicitou socorro.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros que realizavam as buscas há dias, o homem foi encontrado próximo do local onde havia desaparecido. A identificação do homem não foi informada.

