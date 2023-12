Fortes pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas, atingiram severamente algumas cidades do Alto Vale do Itajaí na tarde deste domingo, 3, incluindo, pois, Vidal Ramos e Imbuia.

Em Imbuia, o Centro da cidade ficou então completamente alagado, causando sérios transtornos aos moradores locais.

Já em Vidal Ramos, a chuva impactou significativamente as principais cabeceiras do rio Itajaí-Mirim, elevando seu nível para 4,39 metros, pico observado às 18h15 na cidade vidalense.

Essa condição requer atenção, especialmente para Botuverá e Brusque, municípios que irão receber esse volume significativo de água a partir da madrugada de segunda-feira, 4.

Portanto, é essencial acompanhar as atualizações da Defesa Civil.

Vídeos

*Em Vidal Ramos/Autoria: João e Bel finck >>

Em Vidal Ramos/Autoria: Diego Fernandes >>

*Em Imbuia/Fonte: Redes Sociais >>

Números da chuva

Confira a análise abrangente dos acumulados de chuva na tarde deste domingo, correspondentes então a cada localidade mencionada em detalhes no anexo.

Previsão do tempo após anúncios

Previsão de mais chuva

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, existe a possibilidade de mais chuvas isoladas atingirem algumas cidades do Vale do Itajaí entre a noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira, 4.

Essa condição, segundo o meteorologista, tende a persistir no início da próxima semana, mantendo as temperaturas elevadas e o abafamento, o que aumenta o risco de trovoadas, especialmente no período que compreende o meio da tarde até a noite.

Essa situação, pois, demanda atenção, considerando as intensas chuvas que já afetaram a região neste domingo.

Galeria de fotos

