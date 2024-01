Cobra píton encontrada em Indaial é recolhida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina

A cobra, da spécie python molurus, originária da Ásia, que havia sido resgatada na segunda-feira, 1º, em Indaial, foi recolhida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, durante o fim da manhã desta quarta-feira, 3.

A cobra estava no Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial (CBVI), desde o resgate que aconteceu no bairro Estrada das Areias, e ficou aos cuidados do IMA, que irá destinar o animal para o local adequado.

Captura do animal

Segundo os bombeiros, a cobra em questão seria da espécie python molurus, que é originária da Ásia. Esta cobra se alimenta de roedores e aves. Não há informações sobre como o animal foi parar na cidade.

