Confira informações de velório e sepultamento de jovem que morreu após colidir em poste em Brusque

Na tarde deste sábado, 23, foram divulgadas as informações do velório e do sepultamento de Ângelo Gabriel de Lima, o jovem de 20 anos que morreu em um acidente nesta madrugada de sábado, 23, em Brusque.



O velório está acontecendo no Cemitério Parque da Saudade. Já o sepultamento começa às 10h deste domingo, 24, no mesmo local.

Ângelo morava no bairro Limeira. Ele pilotava uma moto quando colidiu contra um poste na rua Florianópolis.

A batida aconteceu próximo à entrada da rua Poço Fundo. De acordo com a Polícia Militar, o jovem transitava sentido bairro ao Centro. Além da colisão contra poste, ele teria batido também em um muro. Angelo morreu no local.

Leia os destaques da semana:

1. VÍDEO – Jardim de Guabiruba dá espetáculo com florada da Ora-pro-nóbis

2. Ex-prefeito Ari Vequi assume cargo em empresa parceira do governo do estado

3. Brusque possui mais de 450 imóveis disponíveis para compra; valor total passa de R$ 200 milhões

4. Após Prefeitura de Brusque assumir gestão do parque Leopoldo Moritz, local não terá mais animais

5. Terreno da antiga Associação da Schlösser desperta interesse do ramo imobiliário

Assista agora mesmo!

Médica da UTI pediátrica atende crianças que chegam ao hospital entre a vida e a morte: