Conheça as equipes que disputarão as semifinais do Campeonato Municipal de Basquete

O Campeonato Municipal de Basquete Amador já conheceu seus finalistas. Os confrontos ocorrerão na terça-feira, dia 7, na Arena Brusque. O primeiro jogo será entre as equipes Chicago e Boston, às 19h.

Na sequência, começará a partida entre Los Angeles e New York. A definição da semifinal teve início na segunda-feira, dia 29, no confronto entre Boston e Los Angeles. A equipe de Los Angeles conquistou a vitória por 75 a 45. Nesse jogo, Maicon, atleta do Boston, foi o cestinha, com 24 pontos.

Na terça-feira, dia 2, houve outras duas decisões. A equipe de Chicago, que liderava a tabela de pontos corridos, sofreu sua primeira derrota para o Dallas. A invencibilidade caiu no confronto que terminou em 78 a 73.

No último confronto, ocorreu a decisão entre Orlando e New York. A equipe de New York venceu com domínio da partida por 91 a 45.

