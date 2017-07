A venda de veículos novos no Brasil cresceu 3,65% no primeiro semestre de 2017 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O número está sendo comemorado pela entidade, já que é o primeiro resultado positivo para um primeiro semestre desde 2013.

Entre janeiro e junho, 1.019.400 unidades novas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus foram emplacadas no país. Em contrapartida, no mesmo período do ano passado, foram 983.495 unidades.

Os dados refletem a recuperação do setor automotivo, que foi um dos mais prejudicados pela crise econômica do país. Para a Fenabrave, o avanço no setor foi sustentado, principalmente, pelo segmento de automóveis e utilitários leves, que registraram um aumento de 4,25% no primeiro semestre e compensaram a queda de 13,5%, na mesma comparação, dos veículos pesados, como ônibus e caminhões.

Com o resultado positivo, a entidade elevou sua projeção de alta nas vendas de carros de passeio e comerciais leves em 2017, de 2% para 4,3%.

Em Brusque, as vendas de veículos zero quilômetro também ficaram dentro das expectativas do setor. A maioria das concessionárias registrou crescimento nas vendas em comparação com o mesmo período de 2016, por isso, as projeções para o segundo semestre são otimistas.

Os queridinhos de Brusque

A reportagem de O Município fez um levantamento para elencar os três veículos zero quilômetro mais vendidos de cada marca no primeiro semestre de 2017 em Brusque. Em comparação com o ano passado, o “top 3” de algumas concessionárias teve alterações significativas.

Um exemplo é a Volkswagen, que tem a Saveiro como campeã de vendas nos primeiros seis meses do ano, superando, inclusive, o popular Gol.

Na Renault, a Captur tirou o lugar do Logan como um dos mais vendidos da marca em Brusque e, na Fiat, o Uno voltou para a lista dos três mais procurados pelos clientes da marca. Dos 27 veículos pesquisados, 12 são da categoria hatch, seis sedans, seis SUVs e três camionetes.



Chevrolet Uvel

Assim como nos anos anteriores, Onix, Prisma e Cruze são os mais procurados pelos clientes da Uvel. O gerente de vendas da concessionária, Fernando J. da Silva, destaca que há alguns anos, o Onix tem sido o carro-chefe da marca, principalmente devido, entre outros fatores, ao seu conforto, economia, tecnologia e design em comparação com outros veículos de sua categoria.



Volkswagen Breitkopf

Uma das principais mudanças no ranking dos modelos mais vendidos pela Volkswagen em Brusque, neste primeiro semestre, foi o crescimento da Saveiro, que lidera as vendas. Completam a lista os hatches Gol e Fox. O gerente de vendas da Breitkopf, Leandro Zen, afirma que a grande procura pela Saveiro é pelo desconto dado pela montadora para a compra deste modelo. “O que tem gerado esse volume de venda e surpreendentemente, passando o Gol e o Fox, que sempre se revezam na liderança, é o desconto para a venda corporativa”, diz.





Renault Automega

Mais uma vez, o Sandero se mantém no topo das vendas da Renault Automega em Brusque, ao lado do Captur e do SUV Duster. O gerente de vendas da concessionária, Luiz Ricardo Cavilha, afirma que o Sandero é sempre o carro-chefe da montadora porque tem o preço acessível e atende as necessidades de diferentes perfis, porém, ele observa que o lançamento Captur e o Duster, estão crescendo muito nas vendas, seguindo a tendência dos SUVs em Brusque.



Ford Dimas

Na Ford Dimas, o Ford KA voltou para o topo das vendas, deixando o Ecosport em segundo e o New Fiesta como o terceiro mais vendido da marca. Para o gerente da concessionária, Carlos Alberto Garcia, o preço acessível do Ford KA é o que o garante no topo das vendas da montadora em Brusque.



Hai Toyota

O sedan Corolla desbancou a Hillux e foi o veículo mais vendido da Toyota em Brusque nesses primeiros seis meses do ano. A gerente da concessionária, Marta Molinari, afirma que como já está disponível a versão 2018, as vendas deste modelo cresceram. “O design está bastante diferente e tem atraído os clientes”, diz. Fecha o top 3 da Toyota o hatch Etios.



Geração Hyundai

O HB20 hatch é disparado o carro mais vendido na Hyundai de Brusque. De acordo com o gerente da concessionária, Flavio Mathias Piva, o sucesso é porque o modelo é um diferencial no segmento em que atua. “É o único com cinco anos de garantia sem limite de quilometragem, além disso, quem dirige um, sempre recomenda, o que o faz ser bem consagrado no Brasil”. Também foram bem vendidos no primeiro semestre, o SUV Creta e o HB20 S, que é a versão sedan.





Pegeout Strasbourg

O 208 segue na liderança das vendas na Pegeout Strasbourg ao lado do SUV 2008 e do sedan 408. O gerente da concessionária em Brusque, Alcino Antônio Jassim Pazzini, diz que o modelo 208 é o carro de entrada da Pegeout, por isso, é o mais procurado. Ele destaca que o 2008 também tem um volume bom de vendas, inclusive, em muitos meses, chega a superar as vendas do 208. “O 2008 é uma SUV compacta urbana, da mesma categoria da Ecosport, que é um segmento que vem crescendo muito e consumindo uma parcela grande do público dos hatch”.



Fiat Rivel

A camionete Toro é o líder de vendas da Fiat Rivel em Brusque. O vendedor Leandro Santana diz que o modelo tem versões com três opções de motores: 1.8 e 2.4 flex, e o 2.0 diesel, o que tem atraído os clientes. Também estão na lista dos mais vendidos da Fiat os hatches Mobi e Uno.



Honda Takai

Na Honda Takai, o HR-V continua como campeão de vendas em Brusque. O modelo, lançado em 2015, é um dos preferidos dos clientes devido ao seu design e alto valor de valorização. Completam o top 3 o Fit e o Civic.