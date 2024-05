Dia Mundial da Doação de Leite Humano: saiba como virar uma doadora do projeto Amamenta Brusque

No próximo domingo, 19, é lembrado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano. Essa é uma iniciativa para a proteção e promoção do aleitamento materno, voltada para a sensibilização da sociedade para a importância da doação de leite humano. No município de Brusque, quem desempenha esse papel é o Projeto Amamenta Brusque.

O serviço que fica no prédio da Policlínica, no segundo andar, faz toda a rota de captar doadoras e conectá-las com as mamães que necessitam.

Os recém-nascidos prematuros e bebês abaixo do peso têm mais chance de recuperação e de uma vida saudável quando têm acesso ao leite humano. Durante o ano de 2023, o Amamenta Brusque captou mais de mil litros de leite humano.

Doação

A doação é feita de forma inteiramente voluntária. Para ser uma doadora, é necessário amamentar e ter realizado pré-natal com todos os exames previstos. Após isso, a doadora precisa entrar em contato com o Amamenta Brusque, através do Whatsapp (47) 99698-1221, e agendar uma visita de representantes do projeto até a sua casa para coleta.

O Posto de Coleta Amamenta Brusque faz parte da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR). Além de englobar ações de captação de doadoras de leite, o posto de coleta oferece acolhimento e presta assistência a mulheres, crianças e famílias na prática do aleitamento materno.

