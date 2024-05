VÍDEO – Havan homenageia equipe da aviação que participou de missão no Rio Grande do Sul

Na manhã desta sexta-feira, 17, a equipe de aviação da Havan que participou da missão Rio Grande do Sul, foi homenageada pelo empresário Luciano Hang, no Centro Administrativo, em Brusque, sendo recebida no tradicional corredor formado pelos colaboradores.

Os quatro pilotos e o mecânico que atuaram ativamente desde os primeiros dias no transporte de mantimentos, medicamentos e pessoas, receberam uma placa e um troféu expressando gratidão aos heróis que não mediram esforços para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Prontamente, eles atenderam ao nosso chamado, viajaram já no dia 2 de maio e permaneceram lá até esta semana. Inclusive, na semana passada me ligaram pedindo para eu cancelar meus compromissos, pois queriam continuar lá, porque estavam vendo toda a situação e não poderiam deixar de ajudar as pessoas. Isso é um ato nobre, de coragem, de empatia ao próximo que nos orgulha muito”, afirma o dono da Havan.

Ele lembra que, junto à equipe de aviação, estava o resgatista voluntário, William Fritzke, de Jaraguá do Sul. “Todos foram sensacionais, realizaram um trabalho que, com certeza, ficará marcado”, destaca Hang.

Durante a homenagem, o dono da Havan também foi surpreendido com uma placa e troféu, entregue pelo filho Lucas Hang, que “representa a sensibilidade do empresário em colocar toda a empresa à disposição para ajudar o povo gaúcho”.

“Fico muito feliz quando posso ajudar. Tivemos alguns prejuízos com nossas lojas de Lajeado e Porto Alegre, mas nada se compara às pessoas que perderam sua única casa, carro e, ainda mais quem perdeu a própria vida. Com certeza, ajudar é melhor do que ser ajudado. A Havan é uma empresa de corpo, alma e coração, por isso, estamos juntos com todo o Rio Grande do Sul neste recomeço”, diz.

Troco Solidário

Além de disponibilizar as aeronaves, a Havan destinará todo o valor arrecadado do Troco Solidário do mês de maio ao Rio Grande do Sul. Até o momento, já foram arrecadados mais de R$ 4 milhões.

“Esse valor faremos chegar nas mãos de quem realmente precisa. Estamos em contato com as instituições filantrópicas de confiança dos municípios para que possamos ajudar as pessoas a reconstruírem suas casas”, comenta o dono da Havan.

Ele revela que a Havan buscará ainda outras formas de ajudar às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

“O que vimos acontecer com o povo gaúcho é indescritível. Por isso, não podemos parar com as ajudas. Queremos também reabrir nossas lojas o quanto antes até para levar esse espírito de recomeço e esperança de que a vida continua e que, com a união de todos, tudo é possível”, finaliza Hang.

Assista ao vídeo:

Leia também:

1. Três brusquenses participam do IronMan Brasil neste fim de semana

2. Saiba quem foi Renata Schumacher, proprietária de tradicional churrascaria de Guabiruba

3. Músicos irão doar cachê de show neste sábado em Brusque para atingidos no Rio Grande do Sul

4. Bungee jump de 45 metros de altura é novidade na 17ª edição do Brusque Motorcycle; saiba todos os detalhes

5. Festas de igreja e muito mais: confira seis coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: