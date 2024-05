Durante fiscalização em Brusque, PM encontra mais de dois quilos de droga e arma falsa com dupla

Durante a Operação Caminho Seguro, que realiza uma fiscalização de bares e prostíbulos, dois homens foram abordados em frente a uma conveniência no bairro Águas Claras. Esta operação – realizada na noite desta sexta-feira, 10 – conta com a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Conselho Tutelar.

Com a dupla foram apreendidos aproximadamente dois quilos de substancia análoga à maconha, 10 gramas de substância análoga à cocaína, 89,91 g de substância análoga à crack, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, uma arma falsa e R$ 40 em espécie.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão aos envolvidos e os conduziu para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

