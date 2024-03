Durante viagem de ônibus do RS a Balneário Camboriú, adolescente de 14 anos sofre importunação sexual

Uma adolescente de 14 anos sofreu importunação sexual durante uma viagem de ônibus do Rio Grande do Sul para Balneário Camboriú. As informações sobre o crime foram divulgadas pela Polícia Militar nesta terça-feira, 26.

De acordo com o relatório da PM, o pai da vítima informou à equipe que a filha dele de 14 anos chegaria em um ônibus vindo de Carazinho (RS) e que durante a viagem ela teria sido importunada por um dos motoristas do ônibus.

Desembarque

Após o desembarque, a vítima desceu do ônibus chorando. Ela relatou que um dos motoristas, de 32 anos, pediu que ela fosse para a cabine na parte de baixo do ônibus.

Ao chegar na cabine, ele falou que era para ela ficar no local por cinco minutos para ver se gostava do ambiente, e que ele disse que fariam a troca de lugar caso gostasse.

Após alguns minutos, o homem retornou, se deitou ao seu lado e começou a encostar em seu corpo, sem seu consentimento, além de fazer perguntas pessoais invasivas, com cunho sexual.

A vítima conseguiu inventar uma desculpa, retornando à sua poltrona de origem, no andar superior.

Inquérito por estupro

O motorista do ônibus relatou que o autor dos fatos era o copiloto, fazendo o serviço de “freelancer”, tendo descido na rodoviária de Itapema. Foi apresentada uma foto do suspeito à vítima, que reconheceu o homem.

Foi constatado que ele possuía inquérito policial em trâmite por estupro e que ele já havia sido preso. Até o momento, ele não foi encontrado pela polícia.

