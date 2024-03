Mãe cria vaquinha para custear exames do filho com problemas auditivos em Brusque; saiba como ajudar

A moradora do bairro Azambuja Thaciane Alves Ramos dos Santos criou uma vaquinha on-line para custear os exames do filho de 6 anos que tem problemas auditivos. A meta da vaquinha é R$ 5 mil.

O menino Thaylson Gabriel possui 50% de audição de um ouvido e 40% de outro, por isso necessita do aparelho auditivo.

“Ele tem problemas desde que nasceu, mas eu só fui perceber quando a minha filha nasceu três anos depois. Com alguns meses, eu o chamava e ele não mostrava reação. Achei que ele era muito focado, por isso não escutava. Com o passar do tempo fui percebendo que não era”, conta.

Thaciane diz que começou a levar o filho para fazer exames quando ele tinha 4 anos. Na época, ele precisou fazer uma cirurgia, o que deixou de lado o problema de audição.

“Pelo SUS está demorando demais os exames. Ele está no primeiro ano da escola e tem muita dificuldade em se comunicar. Como ele não ouve ele não fala. Fiz um exame particular para saber o grau de volume do aparelho que ele precisa e custou R$ 400. Mas vou precisar fazer outro, que custará mais R$ 600”.

Após saber qual aparelho o filho precisará usar, ela irá comprar o dispositivo com ajuda da vaquinha. Ela diz que não tem condições de custear os exames pelo particular, por isso criou a vaquinha.

Por causa do problema, Thaciane tem preocupações sobre o rendimento escolar do filho.

Vaquinha

Thaciane criou a vaquinha pelo site Vakinha, onde qualquer pessoa realizar doações de qualquer valor. Também é possível doar pela chave PIX 4534928@vakinha.com.br.

