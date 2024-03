Estudantes do Feliciano Pires enfrentam dificuldades para receber passe escolar

A comunidade da Escola de Educação Básica Feliciano Pires, localizada em Brusque, entrou em contato com o jornal O Município para relatar que alguns alunos não estão recebendo os créditos no cartão do estudante destinados ao transporte.

“O passe é gratuito e alguns alunos não estão recebendo os créditos no cartão. Desde o início das aulas o repasse não é feito”, relata a responsável por uma aluna.

Procurada pela reportagem, a coordenadora regional de Educação de Brusque, Flávia d’Alonso, esclareceu que a falta de recebimento está relacionada a erros nos cadastros.

“Alguns alunos realizam alterações no endereço. Esses erros são coisas simples de início do ano, depois tudo se ajeita. Será feita uma reunião para resolver essas demandas”, explica.

Leia também:



1. Alívio próximo: o que sabemos sobre a frente fria que trará o primeiro refresco de março para Brusque

2. Jovem desaparece enquanto atravessava Baía da Babitonga de caiaque

3. Jovem morre após briga generalizada entre mais de dez pessoas em Presidente Getúlio

4. Alvo de reclamações, Correios se manifestam sobre atrasos nas correspondências em Brusque

5. Licitação para construção do novo trevo da Antônio Heil é lançada e secretário prevê “notícias boas” em breve

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: