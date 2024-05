Família de Brusque cria vaquinha para custear tratamento de filha de 3 anos com problemas cerebrais

A família da pequena Sophia Alves dos Santos, de 3 anos, está realizando uma vaquinha on-line para custear o tratamento de problemas cerebrais que ela possui. O dinheiro será usado para compra de medicamentos, um aparelho auditivo e consultas médicas. A meta de arrecadação é R$ 10 mil.

O pai de Sophia, Daniel dos Santos Rosa, 24, conta que quando a esposa dele, Alane Alves, 19, estava no quarto mês de gestação foi contaminada pelo citomegalovírus, vírus que causa sintomas semelhantes a de uma gripe.

Como Alane estava grávida, o vírus afetou o desenvolvimento de Sophia, causando problemas no cérebro dela.

“Deu uma ferida no cérebro da minha filha. Ela tem microcefalia e não consegue andar e ficar em pé sozinha. Tem que usar aparelho auditivo e óculos de grau bem forte”, conta Daniel.

Aparelho auditivo e outros tratamentos

O óculos que Sophia usa foi comprado pelo padrasto de Daniel. Já o aparelho auditivo está com defeitos e produz um apito no ouvido dela. O casal não conseguiu entrar na fila do SUS para conseguir outro aparelho e ele também está incluso nas despesas.

“Ganhamos uma cadeira de roda pela Apae, mas ela também não está em boas condições. Então estamos arrecadando para medicamentos, cadeira de rodas e o aparelho auditivo”.

Além disso, Sophia precisa fazer 40 sessões de fisioterapia para para tratamento de encefalopatia, doença cerebral que altera o funcionamento ou a estrutura do cérebro. O valor das sessões chega a R$ 6,2 mil.

Após a insistência de amigos e familiares, Daniel criou a vaquinha para custear o tratamento da filha. Ele trabalha como marceneiro e não consegue pagar todos os custos.

“No começo tinha vergonha. Minha mãe e irmã insistiram bastante para eu fazer”, conta.

Vaquinha

É possível doar pelo site do Vakinha. Doações também podem ser feitas por meio da chave Pix (e-mail) [email protected].

