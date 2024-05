Fase microrregional dos Jesc será disputada em Brusque

A disputa da fase microrregional dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) inicia nesta terça-feira, 14, e será sediada em Brusque. As disputas dos jogos vão até o dia 16 de maio, com partidas todos os dias.

Além de Brusque, Guabiruba e Botuverá, os municípios de Tijucas, Canelinha, São João Batista, Major Gercino e Nova Trento também participam da competição. Os jogos acontecem na Arena Brusque, colégio Cônsul, centro de treinamento da ABTM e no Clube Guarani.

Nessa edição, 430 atletas disputam sete modalidades, sendo elas: badminton, atletismo, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez, tanto no feminino quanto no masculino. As equipes são de escolas públicas, privadas e federais.

Leia os destaques da semana:

1. Pé na Trilha: corrida trail será realizada em Guabiruba; saiba como participar

2. Caso Yeesco: clientes dizem estar há meses esperando pela entrega de produtos; confira relatos

3. ParCão: projeto custará cerca de R$ 700 mil e poderá ser entregue nos próximos quatro meses

4. Vacinas da dengue e influenza: quem pode se vacinar nas redes pública e privada de Brusque

5. Operadora de telefonia inicia testes de 5G em Brusque; instalação de estações deve acontecer até 2027

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido: