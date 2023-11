Os impactos do fenômeno El Niño persistiram, trazendo consigo chuvas contínuas e abundantes a todo o território catarinense ao longo deste mês de novembro. A região do Vale do Itajaí não foi exceção, repetindo o padrão observado em outubro.

Para uma compreensão mais aprofundada, focando especificamente em Brusque no mês de outubro, o município registrou 523,6mm de precipitação ao longo de 31 dias.

Agora, encerrando novembro nesta quinta-feira, 30, a média pluviométrica na cidade atinge a marca de 397,2mm, superando substancialmente os 150mm habitualmente previstos para este período.

A soma destes dois meses representa quase a metade da precipitação anual então esperada.

Contudo, uma questão que intriga muitos é o que Brusque pode antecipar em termos de precipitação por conta do fenômeno para o próximo mês de dezembro.

Para explorar esse tópico, buscamos a expertise do meteorologista Piter Scheuer, que generosamente nos concedeu uma entrevista especial.

Os detalhes desta conversa estão apresentados no boletim, disponível logo após a foto e os anúncios que sustentam este trabalho dedicado à prevenção.

Fenômeno El Niño e seus impactos

*Boletim: Piter Scheuer >>

Os efeitos mais intensos do fenômeno El Niño geralmente se manifestam de maneira mais acentuada sobre a região Sul do país durante a primavera, abrangendo os meses de setembro até parte de dezembro.

É exatamente isso que tem sido observado, com foco especial no Vale do Itajaí.

Brusque, por exemplo, enfrentou em outubro um dos períodos mais chuvosos de sua história, com uma média pluviométrica mensal ultrapassando os 500mm ao longo de 31 dias. Em novembro, essa marca se aproximou dos 400mm.

Essas precipitações excepcionais resultaram em transtornos significativos, incluindo inundações recorrentes, acarretando consideráveis prejuízos não apenas para Brusque, mas também para as demais cidades da região do Vale.

O pior do fenômeno já passou

Ao examinar as mais recentes projeções apresentadas pelos modelos meteorológicos, chegamos à conclusão de que superamos os efeitos mais intensos do El Niño.

Isso é plenamente compreensível, pois à medida que nos aproximamos do verão, a tendência é que a influência desses efeitos seja menos pronunciada.

É crucial ressaltar que sua presença ainda persistirá pelo menos até o início do outono de 2024, com a expectativa de dissipação até meados de maio do próximo ano.

Até lá, eventos de chuvas significativas ainda são esperados, uma realidade inegável.

No entanto, o que buscamos destacar e deixar inequivocamente claro é que períodos mais prolongados de tempo seco devem se manifestar.

Dessa forma, os recentes episódios de dias consecutivos de umidade devem, pelo menos, amenizar, permitindo condições mais propícias para atividades ao ar livre na próxima estação.

Verão rigoroso à vista

Dirigindo agora nosso olhar para os termômetros, a antecipação do que está por vir pode ser incerta, mas vislumbramos um verão marcado por dias de calor intenso.

Esse cenário é influenciado pelos efeitos persistentes do El Niño, que devem continuar presentes na próxima estação.

A atenção volta-se, portanto, para o risco de temporais, uma vez que as elevadas temperaturas tendem a potencializar a formação de nuvens carregadas de tempestades de maneira mais propícia.

Diante desse contexto, embora haja uma tendência maior de sol durante o verão, é uma questão que merece cautela e atenção, dada a propensão a condições climáticas adversas.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Previsão até o fim de semana

Aproveitando a entrevista concedida por Piter à nossa coluna, questionamos o especialista sobre as expectativas meteorológicas para Brusque, tanto nesta quinta-feira quanto para o fim de semana.

O profissional, pois, antecipa um clima de verão para os próximos dias.

Tanto este último dia de novembro quanto os primeiros de dezembro prometem temperaturas que facilmente ultrapassarão os 30°C à tarde, especialmente no sábado.

O risco de trovoadas, inicialmente menor na quinta-feira e sexta-feira, aumenta significativamente no sábado, marcando uma condição de aquecimento mais intenso, podendo até mesmo superar os 35°C.

O domingo replica o clima de verão, com sol entre nuvens e a persistência do risco de trovoadas a partir da tarde.

O tempo na madrugada



Continuando nossa cobertura editorial, o foco agora se volta para o monitoramento meteorológico na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados analisados são provenientes da rede Groh Estações.

Na tabela abaixo, apresentamos o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondendo a cada local detalhado no anexo (marcado em vermelho).

Importante destacar que não foram registradas precipitações durante esse período (indicado em azul).

