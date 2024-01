O calor característico do verão promete retornar a Brusque e às demais cidades do Vale do Itajaí a partir deste domingo, 14.

Apesar do dia ter iniciado com temperaturas mais amenas, não ultrapassando os 20°C, os profissionais em meteorologia apontam para um aumento significativo nos termômetros.

Dessa forma, as horas do clima mais ameno estão contadas, dando lugar a tardes e noites mais quentes.

No que diz respeito à iminente retomada do risco de trovoadas características desta estação, é perceptível que, conforme o aquecimento previsto, a atmosfera se torna mais propícia a esses eventos.

O renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou insights em nossa coluna sobre a síntese apresentada anteriormente.

Para obter todos os detalhes, confira o boletim a seguir.

Domingo traz a volta do calor

*Boletim: Climaterra >>

Para os entusiastas do calor, temos notícias animadoras. A partir deste domingo, as temperaturas devem retomar níveis acima de 30°C em Brusque e em muitas cidades do Vale do Itajaí.

As nuvens, que marcaram as primeiras horas do dia, devem ceder espaço à presença do sol ainda no decorrer da manhã.

Os picos máximos da tarde podem variar entre 28 a 33°C.

Apesar do aquecimento previsto, o risco de formação de trovadas é muito baixo para este domingo. É provável que as cidades da região brusquense cheguem à noite com tempo seco.

Efeitos do calor na próxima semana

Ao analisar a previsão do tempo para a próxima semana, fica notável a intensificação do calor em Brusque e todo o Vale do Itajaí.

As temperaturas máximas devem oscilar em torno dos 35°C, com pequenas variações para mais ou para menos.

É fundamental ressaltar a retomada das condições propícias à formação de trovoadas, com maior probabilidade a partir do meio da tarde em direção à noite.

Essa atmosfera de verão está prevista para se estender de segunda até na quarta-feira, sublinhando a importância de estar preparado para possíveis condições climáticas adversas.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

Conheça a seguir os nomes de quem investe e acredita neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para conhecer mais sobre os produtos e serviços oferecidos por cada um desses parceiros comerciais.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – Confira lista com as mais belas cachoeiras de Guabiruba

2. VÍDEO – Complexo de três cachoeiras é descoberto em Botuverá

O tempo na madrugada

A partir deste momento, as atenções se voltam para a última madrugada na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta o registro das temperaturas mínimas pontuadas logo após o amanhecer deste domingo (marcadas em vermelho).

Importante destacar que não foram observadas ocorrências de chuva na região até as primeiras horas da manhã (identificado em azul).

Os resultados dessa análise são específicos para cada local mencionado no anexo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando esta pauta em grande estilo, aprecie as encantadoras imagens compartilhadas por nossos leitores.

As fotos apresentadas ilustram o início da manhã deste domingo em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK