Homem é condenado por esfaquear adolescente em condomínio no bairro Águas Claras

Nesta quarta-feira, 20, o Tribunal do Júri condenou um homem a 9 anos e quatro meses de prisão por ter esfaqueado um adolescente em um residencial localizado no bairro Águas Claras, em Brusque. O crime aconteceu no dia 28 de abril de 2014.

De acordo com informações que constam no processo, o réu foi julgado por tentativa de homicídio por motivo fútil, já que a vítima apenas havia perguntado ao réu sobre boatos no condomínio referentes a namorada do agressor.

Os golpes com facão atingiram o braço e a região do tórax da vítima. O homem terá que cumprir a pena em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Foi concedido ao réu o direito de recorrer da decisão em liberdade, porém ele seguirá preso respondendo a outro processo.

