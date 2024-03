Homem é esfaqueado no pescoço por outro que conheceu em aplicativo de namoro em Balneário Camboriú

Um homem de 35 anos foi esfaqueado diversas vezes por outro no apartamento em Balneário Camboriú no domingo, 10.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, quando a equipe chegou no local os bombeiros realizaram o atendimento à vítima.

Ele foi perfurado no pescoço, dorso direito, braços e mãos. Uma testemunha relatou que por volta das 18h ouviu barulhos estranhos vindo do apartamento ao lado. Ela foi até o corredor e ouviu o vizinho pedindo ajuda, pois havia sido esfaqueado.

Ela acionou as autoridades, mas não entrou no apartamento. A vítima estava perdendo a consciência no local e apenas relatou que conheceu um homem em um aplicativo de namoro e que ele foi até o apartamento da vítima.

Durante a tarde, o homem teria exigido que a vítima realizasse alguns pagamentos via PIX para ele. Em seguida, o homem esfaqueou o outro, que tentou se defender. O celular da vítima foi roubado.

