Dois homens são encontrados mortos em área de mata em Tijucas

Dois homens foram encontrados mortos no bairro Pernambuco, em Tijucas. Os corpos foram encontrados no domingo, 10, e nesta segunda-feira, 11.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para uma ocorrência de homicídio nesta segunda-feira. Quando os policias chegaram na rua da Caixa D’água conversaram com o tio de uma das vítimas.

É dito no relatório que no domingo, 10, foi encontrado o corpo de um homem no mesmo local. Uma confusão teria acontecido em uma boate e um outro homem envolvido estava desaparecido.

Após ser encontrado o primeiro corpo, a família do homem desaparecido resolveu buscá-lo por conta própria. Ele foi encontrado morto próximo ao primeiro.

“O local é uma via secundária, com pouco movimento de pessoas e com muita área de mata, fato que dificultou a localização do corpo. As duas vítimas possuíam passagens pelo crime de tráfico de drogas, entre outros”, diz o relatório.

A Polícia Civil e Científica foram acionadas e prestaram apoio à ocorrência.

